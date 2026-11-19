Crime ocorreu na noite de domingo (15); vítima foi atingida no pescoço e no ombro, mas apresenta quadro estável após transferência hospitalar

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar suspeita de esfaquear uma menina de 2 anos durante uma comemoração familiar no município de Curvelândia, no Mato Grosso, a cerca de 280 quilômetros de Cuiabá. O ataque aconteceu por volta das 21h45 de domingo (15), após a criança recusar posar para uma fotografia ao lado da agressora, que é servidora pública. Apesar dos ferimentos na região do pescoço e do ombro, o estado de saúde da vítima é considerado estável.

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De acordo com relatos de testemunhas às autoridades, a mulher pegou uma faca logo após a recusa da menina e desferiu os golpes. Antes mesmo da chegada das viaturas policiais, acionadas pelo anfitrião do evento, um convidado conseguiu intervir, conter e desarmar a suspeita. A arma branca utilizada na agressão foi apreendida pela Polícia Militar para a realização de perícia técnica.

Logo após o ocorrido, um primo da vítima prestou os primeiros socorros e levou a menina até a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Curvelândia. Embora a equipe médica de plantão tenha estabilizado a paciente, os profissionais optaram por transferi-la ao Hospital Regional de Cáceres para avaliação especializada devido à gravidade potencial das lesões na região cervical. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e prestar assistência aos familiares, enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias e a tipificação final do crime.