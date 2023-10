Mulher é presa por tentativa de homicídio ao atropelar 4 pessoas em salão de beleza em SP

Uma mulher de 32 anos foi presa por tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 11, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, por atropelar quatro pessoas e bater em dois veículos em frente a um salão de beleza. A motorista, que não teve o nome divulgado, também será responsabilizada pelos danos causados nos veículos. A mulher continua detida no 1º Distrito Policial (DP) da cidade. Ela deverá passar por uma audiência de custódia na Justiça nesta quinta-feira para determinar se continuará presa. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que a motorista atinge quatro vítimas, de 31, 32, 41 e 44 anos, no estacionamento do salão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o atropelamento foi proposital. Segundo relatos de testemunhas, a indiciada estacionou o seu veículo Hyundai HB20 na frente do salão. Uma das funcionárias perguntou se ela iria demorar, pois a vaga era privada para os clientes. A mulher disse que estacionaria mesmo assim e foi até outro estabelecimento. Ao retornar, ela não conseguiu sair, pois o proprietário do local havia colocado seu automóvel na frente dos outros carros. Não havia vagas disponíveis. Mesmo sem espaço, a mulher tentou tirar seu carro e bateu em outro carro estacionado. Isso gerou uma discussão até o momento em que ela deu marcha à ré e atingiu as vítimas. Em seguida, a mulher acelera novamente o automóvel, mas dessa vez para frente, e bate em mais dois carros. Um homem que estava no local aproveitou o momento em que o veículo da motorista parou e retirou a chave do contato. Segundo a SSP, a Polícia Civil vai analisar as imagens do vídeo para avaliar se a mulher pode ser responsabilizada pelo atropelamento de mais pessoas. O vídeo mostra que ela atingiu oito pessoas no total. Ainda segundo a secretaria, a indiciada foi conduzida até a delegacia, onde foi presa em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 1° DP de Taboão da Serra. Como o nome da mulher não foi divulgado, não foi possível procurar a sua defesa.

