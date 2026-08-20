Mulher é presa por suspeita de tentar matar o irmão internado para tratamento de câncer

Policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, em Santa Catarina, prenderam nesta terça-feira, 18, uma mulher investigada por tentar matar o próprio irmão que estava internado para o tratamento de um câncer.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, a tentativa de homicídio ocorreu no Hospital Azambuja. A prisão preventiva foi decretada pela Vara Criminal da Comarca de Brusque.

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As tentativas de homicídio teriam ocorrido entre 7 e 16 de agosto, enquanto acompanhava o irmão. Ele está internado desde 31 de março para tratamento contra um câncer.

Após a confirmação da presença da investigada na unidade hospitalar, os policiais cumpriram à ordem judicial. Durante as diligências realizadas no quarto, os policiais também localizaram e apreenderam um aparelho celular, instrumentos, medicamentos e materiais de uso hospitalar nos pertences da investigada.

A mulher investigada foi conduzida à sede da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque "para os procedimentos cabíveis e permaneceu à disposição do Poder Judiciário".

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"A Polícia Civil destaca que a investigação permanece em andamento e busca esclarecer integralmente as circunstâncias da tentativa de homicídio, bem como reunir os elementos necessários para a responsabilização dos envolvidos."

O Hospital Azambuja afirma, em nota, que ao identificar indícios de uma situação atípica envolvendo uma acompanhante, com potencial de comprometer a segurança de um paciente internado, a equipe assistencial adotou imediatamente as medidas necessárias para protegê-lo e acionou a Polícia Civil.

"A instituição reforça que a segurança dos pacientes é prioridade e que situações de risco são tratadas com rigor, responsabilidade e em conformidade com os protocolos assistenciais e legais", diz.