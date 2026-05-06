Mulher é presa após tentar matar cabelereiro por não gostar do corte de cabelo

Uma mulher de 27 anos foi presa na tarde de terça-feira (5) após atacar um cabeleireiro com uma facada em um salão de beleza localizado na região da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações iniciais, a agressão teria sido motivada por insatisfação com um corte de cabelo realizado anteriormente.

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O caso aconteceu dentro do estabelecimento comercial. De acordo com relatos, a cliente teria reclamado do resultado do corte, especialmente da franja, e retornado ao local para cobrar uma solução, alegando que estava parecendo o personagem "Cebolinha" da Turma da Mônica.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher se aproxima do profissional, enquanto ele atendia outra cliente. Nas gravações, ela aparece conversando com o cabeleireiro e, em seguida, retira uma faca da bolsa e o atinge pelas costas. Após o ataque, o homem consegue se afastar correndo, enquanto funcionários e seguranças contêm a agressora.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, a suspeita afirmou estar revoltada com o procedimento realizado e alegou ter sofrido danos no cabelo. Durante a confusão, ela também admitiu ter ofendido verbalmente o profissional antes da agressão.

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Apesar do ataque, o cabeleireiro sofreu apenas um ferimento superficial nas costas, já que a mulher foi rapidamente imobilizada.

A Polícia Militar de São Paulo foi acionada e realizou a prisão da suspeita, que confessou o crime. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. A perícia esteve no local, e a ocorrência deve ser encaminhada ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

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