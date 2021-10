Da Redação

Mulher é presa após recompensar alunos com bala de maconha

Uma professora foi presa por cometer um crime inusitado. A mulher recompensava os alunos com bom comportamento ou boas notas com balas de goma feitas com maconha. Victoria Farish Weiss, de 27 anos, lecionava para uma turma do ensino fundamental e colocou as balas ilícitas na "caixa da recompensa". O caso aconteceu no dia 23 de setembro, mas repercutiu recentemente.

continua após publicidade .

A situação aconteceu na Escola Primária Rocky Creek, em Lexington, Estados Unidos, após um dos estudantes tirar o pacote suspeito da caixa. A comercialização do doce é permitida em algumas regiões do país norte americano, porém, no município onde a mulher trabalhava a venda é considerada ilegal.

De acordo com as autoridades, Victoria foi indiciado por posse de drogas. Na residência dela, agentes de segurança encontraram mais pacotes das balas com maconha.

continua após publicidade .

Em uma entrevista à ABC News, o xerife Jay Koon, que esteve à frente do caso, afirmou que a docente misturou "sem querer" as balas em uma caixa com outros doces. “Os detetives confirmaram durante as entrevistas que um aluno pegou um pacote de comestíveis ilegais, mas que Weiss pediu para ele trocar por outro”, relata o xerife.

Por meio de uma nota, a escola alegou que "a segurança dos alunos é a maior prioridade". A professora foi demitida.