Mulher é presa após matar três dos sete filhos nos EUA

Da Redação

Angela Flores, americana de 38 anos, foi presa depois de confessar ter matado três de seus sete filhos com ajuda do irmão das crianças, de 16 anos. O crime aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo (8), Dia das Mães.

A polícia de Los Angeles foi acionada por volta de 19h40 daquele dia em razão de um ataque com arma. No local, as autoridades encontraram três crianças de 8, 10 e 12 anos sem vida. No entanto, a causa da morte não foi divulgada.

A Justiça fixou a fiança em 6 milhões de dólares. O adolescente também foi detido. Os outros três filhos de Angela moram com o pai, em outro estado, e não foram feridos.

A polícia também não divulgou a motivação do crime. Em entrevista à CBS, vizinhos disseram que ouviram a mulher gritando e rezando na noite do crime.

“Ouvi alguém gritando: ‘Minha família está abusando de mim’ e todo tipo de bobagem. Não consegui entender o que era”, afirmou a testemunha. “Acho que naquela época ela estava no quintal do nosso vizinho… queimando uma vela e ela pegou a Bíblia”, disse um deles.

Com informações de Metrópoles.