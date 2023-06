Mulher é presa após matar marido e os filhos envenenados com chumbinho

As vítimas morreram no interior da residência

A Polícia Civil (PC) prendeu uma mulher de 26 anos por matar o marido e os dois filhos envenenados com chumbinho na noite do último sábado (17). O fato foi registrado em Ilhéus, na Bahia, e a prisão da assassina foi realizada no domingo (18).

Em conversa com as autoridades, ela confessou que colocou a substância na comida para matar o marido, porém, os filhos de quatro anos e um ano e sete meses também ingeriram o alimento. Como o efeito do veneno foi quase que instantâneo, eles morreram no interior da moradia em que viviam.

O marido da suspeita foi identificado como Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos; o filho mais velho como Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos; e a caçula como Rosymary Mendes Barreto Santos. Os três morreram no local.

A responsável pelo crime fugiu e se escondeu na região de Uruçuca, mas foi encontrada pelos agentes de segurança e encaminhada à Delegacia de Ilhéus.

