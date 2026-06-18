Mulher é presa após matar enteada de 8 anos asfixiada por vingança

Uma menina de 8 anos que estava desaparecida foi encontrada morta na região de Valpaços, no distrito de Vila Real, em Portugal. A principal suspeita do crime é a madrasta da criança, uma mulher de 48 anos que confessou o homicídio às autoridades e revelou onde havia abandonado o corpo.

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A vítima, identificada como Lara, foi localizada em uma área da Serra da Padrela, no município de Vila Pouca de Aguiar. O corpo estava próximo a uma estrada e ao lado de uma mochila. Informações preliminares indicam que a criança morreu por asfixia.

De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Judiciária, a suspeita teria planejado o crime e pretendia criar uma falsa narrativa de sequestro para dificultar o trabalho das autoridades.

Na manhã de quarta-feira (17), o pai da menina preparou o café da manhã da filha antes de sair para o trabalho. Em seguida, a criança seguiu normalmente para a escola utilizando o transporte escolar.

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Os investigadores apuraram que a madrasta teria chegado à unidade de ensino antes do início das aulas e convencido Lara a deixar o local, alegando que ela precisaria comparecer a uma consulta médica. A menina teria demonstrado resistência inicialmente, mas acabou acompanhando a mulher após receber a promessa de que ganharia um lanche.

Inicialmente, a suspeita informou apenas que havia levado a criança para uma região de serra. A admissão do homicídio aconteceu horas depois, durante a madrugada de quinta-feira (18), quando ela revelou aos investigadores o paradeiro do corpo.

Segundo os primeiros relatos prestados à polícia, a mulher afirmou ter provocado a morte da menina por asfixia utilizando as próprias mãos. A forma exata como o crime ocorreu ainda será determinada por exames periciais.

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A principal linha de investigação considera que o crime possa ter sido motivado por desentendimentos familiares. Conforme informações levantadas pelas autoridades, o relacionamento entre a suspeita e o pai da criança era marcado por conflitos frequentes e períodos de separação.

Os investigadores também analisam a possibilidade de que uma discussão recente envolvendo Lara e o filho da madrasta tenha contribuído para aumentar as tensões dentro do ambiente familiar.

O desaparecimento da criança foi comunicado à Guarda Nacional Republicana pelo pai da vítima ainda na noite de quarta-feira. A partir do registro, equipes de segurança iniciaram buscas que resultaram na localização do corpo e no esclarecimento do caso.

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A suspeita deverá ser apresentada à Justiça portuguesa para audiência de primeiro interrogatório. Enquanto isso, o corpo da menina foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, responsável pelos exames que irão confirmar oficialmente a causa da morte.

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