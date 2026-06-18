Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CHOCANTE

Mulher é presa após matar enteada de 8 anos asfixiada por vingança

Ela confessou o homicídio às autoridades e revelou onde havia abandonado o corpo

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 13:40:41 Editado em 18.06.2026, 13:40:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher é presa após matar enteada de 8 anos asfixiada por vingança
Autor Foto: Reprodução

Uma menina de 8 anos que estava desaparecida foi encontrada morta na região de Valpaços, no distrito de Vila Real, em Portugal. A principal suspeita do crime é a madrasta da criança, uma mulher de 48 anos que confessou o homicídio às autoridades e revelou onde havia abandonado o corpo.

📰LEIA MAIS: Mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente dos filhos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima, identificada como Lara, foi localizada em uma área da Serra da Padrela, no município de Vila Pouca de Aguiar. O corpo estava próximo a uma estrada e ao lado de uma mochila. Informações preliminares indicam que a criança morreu por asfixia.

De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Judiciária, a suspeita teria planejado o crime e pretendia criar uma falsa narrativa de sequestro para dificultar o trabalho das autoridades.

Na manhã de quarta-feira (17), o pai da menina preparou o café da manhã da filha antes de sair para o trabalho. Em seguida, a criança seguiu normalmente para a escola utilizando o transporte escolar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investigadores apuraram que a madrasta teria chegado à unidade de ensino antes do início das aulas e convencido Lara a deixar o local, alegando que ela precisaria comparecer a uma consulta médica. A menina teria demonstrado resistência inicialmente, mas acabou acompanhando a mulher após receber a promessa de que ganharia um lanche.

Inicialmente, a suspeita informou apenas que havia levado a criança para uma região de serra. A admissão do homicídio aconteceu horas depois, durante a madrugada de quinta-feira (18), quando ela revelou aos investigadores o paradeiro do corpo.

Segundo os primeiros relatos prestados à polícia, a mulher afirmou ter provocado a morte da menina por asfixia utilizando as próprias mãos. A forma exata como o crime ocorreu ainda será determinada por exames periciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A principal linha de investigação considera que o crime possa ter sido motivado por desentendimentos familiares. Conforme informações levantadas pelas autoridades, o relacionamento entre a suspeita e o pai da criança era marcado por conflitos frequentes e períodos de separação.

Os investigadores também analisam a possibilidade de que uma discussão recente envolvendo Lara e o filho da madrasta tenha contribuído para aumentar as tensões dentro do ambiente familiar.

O desaparecimento da criança foi comunicado à Guarda Nacional Republicana pelo pai da vítima ainda na noite de quarta-feira. A partir do registro, equipes de segurança iniciaram buscas que resultaram na localização do corpo e no esclarecimento do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A suspeita deverá ser apresentada à Justiça portuguesa para audiência de primeiro interrogatório. Enquanto isso, o corpo da menina foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, responsável pelos exames que irão confirmar oficialmente a causa da morte.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
caso de crime familiar desaparecimento homicidio investigação policial madrasta suspeita Valpaços
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV