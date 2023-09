Mulher é presa após furtar mais de R$ 5 mil em picanha de supermercado

Uma mulher, de 57 anos, foi presa em flagrante na manhã desta terça-feira (12) depois de furtar diversas peças de picanha de um supermercado localizado em Samambaia, no Distrito Federal. A suspeita causou um prejuízo de mais de R$ 5 mil ao estabelecimento.

Câmeras de segurança do mercado flagraram toda a ação criminosa. Primeiro, a mulher se aproxima do açougue, abre uma bolsa preta, que carrega em um dos ombros, e então começa a enchê-la com as peças de carne. Na sequência, ela tentou sair do mercado, mas foi impedida. Veja abaixo.

Ao ser questionada pelos policiais, a mulher afirmou que cometeu o crime em um "momento de fraqueza". No entanto, funcionários do estabelecimento contaram uma versão diferente: de acordo com os trabalhadores, a suspeita vem cometendo furtos no local desde julho deste ano. Ela já teria furtado 70 peças de picanha, o equivalente a R$ 5.512, além de uma série de barras de chocolate.

Em agosto, inclusive, a mulher teria sido flagrada furtando o doce, mas acabou devolvendo a mercadoria. Ela foi encaminhada à 32ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por furto.



*Com informações Metrópoles.

