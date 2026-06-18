Mulher é presa após esquecer os filhos de 3 e 5 anos em ônibus escolar

Uma mulher foi presa sob suspeita de abandono de incapaz após não comparecer ao ponto de desembarque para buscar os dois filhos, de 2 e 5 anos, em Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina. O caso ocorreu na noite de terça-feira (16) e mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

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As crianças acabaram permanecendo no transporte escolar até o fim do trajeto. Ao perceber que os menores continuavam no veículo sem a presença de um responsável para recebê-los, o motorista conduziu os irmãos até a garagem da frota municipal e acionou as autoridades.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, episódios semelhantes envolvendo a mesma família já teriam sido registrados anteriormente.

Os policiais realizaram diversas tentativas de contato com a mãe das crianças, mas inicialmente não obtiveram resposta. Após buscas, ela foi localizada em sua residência.

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Em depoimento aos agentes, a mulher afirmou que havia tomado medicamentos e acabou adormecendo, motivo pelo qual não percebeu o horário previsto para buscar os filhos.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ocorrência e adotar as medidas de proteção necessárias em relação às crianças.

Após os procedimentos, os irmãos foram entregues aos cuidados de uma tia, que assumiu temporariamente a responsabilidade pelos menores. Já a mãe foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos e responder pelos fatos apurados.

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O caso foi registrado como abandono de incapaz e será analisado pelas autoridades competentes, que darão continuidade à investigação.

Informações: Banda B

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