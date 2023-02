Mulher é presa após aparecer de biquíni no Muro das Lamentações

No último domingo (12), uma mulher, de 35 anos, apareceu no Muro das Lamentações, em Jerusalém, Israel, usando apenas duas peças de biquíni e foi presa. Além disso, havia escrito em uma das suas coxas a palavra “Bibi”, em referência ao apelido do primeiro-ministro direitista Benjamin Netanyahu.

De acordo com o portal Times of Israel, a mulher foi detida por desrespeitar propositalmente o local sagrado.

O ato da mulher foi uma forma de protesto a um projeto de lei apresentado pelo deputado Arye Deri, que determina a prisão de seis meses e multa para quem não se vestir “adequadamente” no Muro das Lamentações.

“Esta é uma provocação chocante e profanação de um lugar sagrado que nunca deveria ter acontecido”, disse o rabino Raphi ao veículo local.

“Essa provocação desprezível foi feita na praça, pisoteando a santidade do local e insultando o público e os que rezavam”, acrescentou.

Após isso, Netanyahu informou que deve vetar o projeto de lei.

Video: Police officers have detained a woman, identified as 35 years old resident of Jerusalem, after she entered the prayer area of Jerusalem's Western Wall wearing only her underwear on Sunday



🎥: Oren Ziv pic.twitter.com/0ZqXPC5jEa