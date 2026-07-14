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VIOLÊNCIA

Mulher é perseguida, esfaqueada e se arrasta até o condomínio onde morava antes de morrer

Paula Santos da Silva, de 37 anos, foi atingida por golpes nas regiões do pescoço e barriga e morreu ainda no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 20:39:36 Editado em 14.07.2026, 20:44:31
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Mulher é perseguida, esfaqueada e se arrasta até o condomínio onde morava antes de morrer
Autor Imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial revelaram que o agressor aguardou a saída de Paula - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso em flagrante após matar a facadas uma mulher de 37 anos, com quem teve um breve relacionamento, na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. O agressor confessou o feminicídio logo após ser detido pela polícia. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (13), na rua em que ela morava.

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A vítima, identificada como Paula Santos da Silva, foi atacada na Rua Tibiriçá, após ser seguida. Segundo informações detalhadas no boletim de ocorrência, o suspeito dirigiu-se ao Shopping Brisamar, onde a mulher trabalhava, chegando a ingressar em áreas destinadas exclusivamente aos funcionários. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial revelaram que o agressor aguardou a saída de Paula e passou a caminhar atrás dela pelas ruas sem ser notado inicialmente.

A perseguição culminou em uma discussão quando o suspeito a abordou. Durante o desentendimento, ele sacou uma faca e desferiu golpes que atingiram as regiões do pescoço e da barriga da vítima. Relatos de testemunhas ouvidas pela polícia apontam que, mesmo gravemente ferida, Paula tentou buscar ajuda, conseguindo se rastejar até a frente do condomínio em que morava, na Rua Frei Gaspar. O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares para prestar os primeiros socorros, mas a equipe médica constatou a morte da mulher ainda no local do ataque.

Logo após o esfaqueamento, o agressor fugiu da cena do crime, mas foi reconhecido por um funcionário do shopping e preso em flagrante depois de confessar a autoria do feminicídio. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São Vicente.

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As informações são do Metrópoles.

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crimes de ódio feminicidio investigação policial SÃO VICENTE segurança pública violência domestica
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