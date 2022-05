Mulher é morta pelo namorado com veneno e água fervente

Da Redação

Mais um caso de feminicídio foi registrado pelas autoridades na última segunda-feira (2). O corpo de uma mulher, de 29 anos, foi encontrado pela Polícia Militar (PM), na Zona Leste de São Paulo. A vítima, identificada como Jaqueline Carletto, estava ao lado do corpo do namorado, Denis Magalhães, que cometeu ato extremo após cometer o crime.

Segundo uma familiar de Jaqueline, ela foi morta pelo namorado com veneno e água fervente. “Quem vê cara não vê coração. Maldito, matou minha sobrinha, acabou com a nossa família. Chegou na família como um coitado que não tinha onde morar, minha sobrinha te deu um teto pra morar, te apresentou uma família digna e você fez isso com ela, vagabundo. Como pode dar veneno e jogar água quente na esposa que falava que amava? Frio calculista. Fez tudo planejado, ficou com ela dois dias trancado. Monstro!!!”, disse a mulher por meio de uma rede social.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso acabou registrado como feminicídio e suicídio pelo 49º DP (São Mateus), e foram solicitados exames periciais.

