Mulher é morta na frente do filho de 3 anos: 'Machucaram minha mãe'

A Delegacia Seccional de Presidente Prudente, interior de São Paulo, investiga a morte de uma mulher de 27 anos, ocorrido na noite dessa quarta-feira (15). A vítima foi morta na frente do próprio filho, de 3 anos.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada após a criança conseguir se comunicar com vizinhos pela janela sobre o que havia acontecido com a mãe. Quando as autoridades chegaram no local, a mulher, identificada como Dayane Stefanie Henn Tricote, não apresentava sinais vitais. Inclusive, o corpo estava em rigidez cadavérica, apontando que ela teria sido morta havia algum tempo.

Antes da morte de Dayane vir à tona, uma vizinha havia acionada a PM, por volta da 1h da madrugada de quarta, depois de ouvir disparos de arma de fogo vindos da casa da mulher. Contudo, quando os agentes de segurança chegaram ao local, bateram na porta, mas a residência parecia estar vazia.

Os vizinhos teriam estranhado o silêncio na casa durante todo o dia. Ao perceber que o filho da vítima estava no local, pediram que ele jogasse a chave da casa pela janela e conseguiram entrar. Ele teria dito que “machucaram a mãe” dele.



Dayane Stefanie morava na casa com um companheiro, que não foi encontrado. De acordo com a Polícia Militar, o casal era usuário de drogas e diversas ocorrências já foram registradas no local.

Com informações do Metrópoles.

