Mulher é morta em cidade que não registrava assassinatos desde 2008

Na noite desta segunda-feira (4), uma mulher de 36 anos foi morta esfaqueada pelo namorado. O caso aconteceu em Santa Catarina, mais precisamente em Witmarsum, no Vale do Itajaí.

Segundo informações da Polícia Militar, depois que cometeu o assassinato, o namorado da vítima foi até a casa de um policial da corporação. Este mesmo deu voz de prisão ao suspeito e logo em seguida foi até a casa da vítima, onde o fato aconteceu, próximo da moradia do policial. Neste momento, enquanto o policial foi averiguar a situação na casa da mulher, o suspeito entrou em seu veículo e fugiu.

O militar comunicou os demais policiais que estavam de serviço sobre as características do carro do suspeito, um Chevrolet Celta, para tentar novamente capturá-lo. Minutos mais tarde, ele foi abordado na cidade vizinha de Vitor Meireles e, segundo os policiais, apresentava sinais de embriaguez.

Com 4.255 moradores, Witmarsum não tinha registro de morte violenta desde 2008. Conforme as autoridades, a morte da moradora foi o 3º feminicídio no estado nas últimas 24 horas.

A mulher não teve a identidade revelada e laudos deverão confirmar a causa exata da sua morte. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e deve passar por audiência de custódia na tarde desta terça-feira (5).



De acordo com o delegado Luis Ricardo, o preso confessou o crime e disse ter agido por ciúmes.

Três feminicídios em 24 horas:

Além da morte da mulher de 36 anos em Witmarsum, outra vítima de feminicídio, de 43 anos, foi encontrada morta com marcas de facadas dentro do próprio quarto em Canoinhas, no Norte do SC. O companheiro dela, de 26, foi preso.

Em Lages, na Serra, uma mulher de 31 anos foi encontrada morta também dentro de casa. O companheiro dela, que foi encontrado também sem vida no local, é o principal suspeito pelo crime.

