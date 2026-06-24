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FEMINICÍDIO

Mulher é morta dentro de casa pelo marido e deixa dois filhos

A vítima apresentava lesões compatíveis com agressões físicas

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 15:45:03 Editado em 24.06.2026, 15:44:58
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Mulher é morta dentro de casa pelo marido e deixa dois filhos
Autor Foto: Redes Sociais

A Polícia Civil investiga a morte de Adriana Aparecida dos Santos, de 37 anos, encontrada sem vida na noite de segunda-feira (22) em uma propriedade rural no interior de Lages, na Serra de Santa Catarina. O caso foi registrado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima.

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De acordo com as autoridades, o corpo de Adriana foi localizado dentro de uma residência. Equipes da Polícia Militar constataram que a mulher apresentava lesões compatíveis com agressões físicas.

Segundo informações preliminares, o suspeito teria deixado o imóvel logo após o crime e fugido a pé por áreas de mata e pastagem da região.

As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar o homem, enquanto a Polícia Civil conduz as investigações com base nas evidências recolhidas e nos depoimentos de testemunhas.

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Adriana Aparecida dos Santos deixa dois filhos. O corpo foi encaminhado para os procedimentos periciais, que devem auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.

Informações: Rede Massa

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caso policial feminicidio investigação policial lages Santa Catarina Violência contra a mulher
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