Janine Horbach foi atacada pouco antes das 5h deste domingo (22); Polícia Civil apura possível ligação do crime com disputa pelo tráfico de drogas

Uma mulher identificada como Janine Horbach, de 34 anos, foi assassinada dentro de casa na madrugada deste domingo (22), em Agudo, na região central do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu pouco antes das 5h e foi presenciado por familiares da vítima, entre eles o filho dela, de 6 anos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens armados invadiram a residência e renderam os sete moradores que estavam no local, incluindo duas crianças. Em seguida, a dupla atacou Janine com diversos golpes de um objeto cortante, possivelmente um machadinho. A vítima sofreu múltiplos ferimentos e morreu no local, enquanto os suspeitos fugiram logo após a ação.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizou o isolamento e a preservação da área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O caso agora está sob investigação da Polícia Civil.

Embora a motivação exata do homicídio ainda seja desconhecida, os investigadores descartaram, inicialmente, a hipótese de feminicídio. A principal linha de investigação aponta para uma possível disputa por ponto de tráfico de drogas.