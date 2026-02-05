Mulher é morta com golpes de tesoura e pauladas em Fortaleza; namorado é suspeito do crime

Um homem de 30 anos foi preso na terça-feira, 3, suspeito de assassinar a golpes de tesoura e pauladas a companheira Luciana Cordeiro do Nascimento, de 27 anos, em Fortaleza, no Ceará. A defesa não foi localizada.

O crime foi denunciado à polícia por um motorista de aplicativo que havia sido acionado pela vítima momentos antes do assassinato. Ao chegar na residência da vítima, o motociclista encontrou sangue escorrendo na calçada do imóvel do casal e acionou a polícia.

A Polícia Civil do Estado do Ceará disse que Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, fugiu em uma motocicleta até Morada Nova, a 167 quilômetros da capital cearense, onde pretendia embarcar em um caminhão com destino ao Pará.

"Com o trabalho contínuo e integrado das forças de segurança, o homem - que já responde por ameaça no contexto de violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação criminosa, crime contra o idoso e três ocorrências por roubo, sendo uma por roubo de carga - foi localizado e preso", diz a Polícia Civil do Ceará.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE). Na sede da DHPP, em Fortaleza, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Luciana trabalhava como auxiliar administrativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara, diz em um post nas redes sociais que Luciana começou a trabalhar na Rede Sesa como estagiária e, depois, atuou no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Ela estava lotada na Coordenadoria de Contratualização de Serviços Terceirizados.

A Secretaria da Saúde do Ceará divulgou uma nota de pesar pela morte da funcionária.

"A Sesa reconhece a contribuição profissional de Luciana e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e luto. A Secretaria da Saúde do Ceará manifesta repúdio a toda e qualquer forma de violência contra a mulher e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, do respeito e da dignidade humana", disse.