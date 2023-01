Mulher é morta após brigar com homem que a agrediu durante sexo

Da Redação

O crime ocorreu na última quarta-feira (18)

Uma mulher teve um desentendimento com um homem que a agrediu durante uma relação sexual e, por conta disso, foi morta com um tiro de arma de fogo e teve o corpo esmagado por atropelamento, na última quarta-feira (18), na área rural de Caibi, em Santa Catarina.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é um paraguaio, de 26 anos, que não teve a identidade revelada. O homem foi preso em flagrante.

O crime foi descoberto após o corpo da vítima, identificada como Sebastiana de Fátima Faller, de 47 anos, ser encontrado na linha rural São José por moradores que saíam para trabalhar.

As investigações apontam que o suspeito se encontrou com Sebastiana em uma boate localizada entre os municípios de Caibi e Riqueza, e deixaram o clube às 4h da manhã, dirigindo por vias rurais até o local do homicídio.

O suspeito disse que disparou contra a vítima após eles brigarem porque a mulher reclamou que foi agredida durante a relação sexual. Depois do conflito, o homem pegou um revólver calibre .38, e disparou contra o rosto da vítima uma única vez. O autor do crime teria jogado a arma em um riacho após o delito.

As provas, segundo a corporação, apontam que ele pegou o carro da vítima e fugiu em direção de Caibi, onde abandonou o carro na rodovia de acesso à cidade e seguiu fugindo a pé.

"Ao que tudo indica, o autor dos fatos executou um único disparo, provavelmente, calibre .38 no rosto da vítima. O projétil entrou pelo olho direito e saiu pelo crânio da mulher, causando a morte praticamente de forma instantânea. Posteriormente, o autor pegou o veículo da própria vítima, passou por cima do corpo e se evadiu", afirmou o delegado de Polícia Civil que está à frente do caso, Rodrigo Moura.

O suspeito foi preso dentro de um barracão rural no município de Riqueza.

As investigações continuam.

Com informações do UOL.

