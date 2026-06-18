Mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente dos filhos

Uma jovem de 25 anos foi morta a facadas durante a madrugada de sábado (13) na Terra Indígena Xapecó, localizada no município de Entre Rios, no Oeste de Santa Catarina. Os dois filhos da vítima, de apenas 1 e 3 anos de idade, estavam presentes no momento do crime.

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A vítima foi identificada como Ana Paula Veloso Hortega. Conforme as investigações, ela sofreu diversos golpes de faca e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

O principal suspeito é o companheiro da jovem, um homem de 23 anos. Após o crime, ele teria deixado a região para evitar a prisão em flagrante. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida que recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi autorizada pela Justiça.

O suspeito foi localizado e detido na última segunda-feira (15), sendo posteriormente encaminhado ao Presídio Regional de Xanxerê, onde permanece à disposição do Judiciário.

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Segundo informações apuradas durante a investigação, testemunhas relataram que havia consumo de bebidas alcoólicas antes da ocorrência.

Durante os trabalhos periciais, uma lâmina de faca foi encontrada nas proximidades da cena do crime. O objeto foi recolhido e passará por exames para verificar se foi utilizado no homicídio.

A Polícia Civil informou ainda que as duas crianças presenciaram o assassinato da mãe. Após o ocorrido, elas ficaram sob os cuidados de familiares.

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O caso é tratado como feminicídio e segue sendo investigado para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Informações: Rede Massa

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