Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
BRUTALIDADE

Mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente dos filhos

Os dois filhos da vítima, de apenas 1 e 3 anos de idade, estavam presentes no momento do crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 13:27:13 Editado em 18.06.2026, 13:26:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente dos filhos
Autor Foto: Reprodução

Uma jovem de 25 anos foi morta a facadas durante a madrugada de sábado (13) na Terra Indígena Xapecó, localizada no município de Entre Rios, no Oeste de Santa Catarina. Os dois filhos da vítima, de apenas 1 e 3 anos de idade, estavam presentes no momento do crime.

📰LEIA MAIS: Anvisa determina recolhimento de lotes de antibióticos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima foi identificada como Ana Paula Veloso Hortega. Conforme as investigações, ela sofreu diversos golpes de faca e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

O principal suspeito é o companheiro da jovem, um homem de 23 anos. Após o crime, ele teria deixado a região para evitar a prisão em flagrante. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida que recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi autorizada pela Justiça.

O suspeito foi localizado e detido na última segunda-feira (15), sendo posteriormente encaminhado ao Presídio Regional de Xanxerê, onde permanece à disposição do Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações apuradas durante a investigação, testemunhas relataram que havia consumo de bebidas alcoólicas antes da ocorrência.

Durante os trabalhos periciais, uma lâmina de faca foi encontrada nas proximidades da cena do crime. O objeto foi recolhido e passará por exames para verificar se foi utilizado no homicídio.

A Polícia Civil informou ainda que as duas crianças presenciaram o assassinato da mãe. Após o ocorrido, elas ficaram sob os cuidados de familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso é tratado como feminicídio e segue sendo investigado para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Informações: Rede Massa

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cuidado infantil Direitos Indígenas feminicidio homicidio investigação criminal Violência contra a mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV