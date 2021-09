Da Redação

Mulher é julgada por matar com ‘arremesso' de celular

Na Argentina, uma mulher de 22 anos enfrenta julgamento após seu namorado ter morrido dias após uma briga de casal. No dia 10 de abril, Roxana Adelina López teve uma discussão com o namorado, Luis Dario Guantay, em seu apartamento na cidade de Cafayete. Durante a briga, ela foi agredida com tapas no rosto e revidou jogando o celular na cabeça do namorado.

As informações são do jornal argentino Clarín.

Após a briga, Guantay passou a ter dores de cabeça e mal estar. Ele foi então levado a um hospital, onde foi constatado traumatismo craniano grave. O homem chegou a ser operado, mas morreu oito dias depois da discussão, no dia 18 de abril deste ano.

Nesta semana, Roxana compareceu a um tribunal para enfrentar acusação de homicídio. Ela ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.

Com informações Isto É.