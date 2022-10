Mulher é hospitalizada após ser agredida no meio da rua; vídeo

Da Redação

A vítima foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para o hospital, onde foi intubada

Um homem, de 40 anos, foi preso neste sábado (22) após ser flagrado agredindo a esposa no meio da rua. Um vídeo registrado por moradores revela o momento em que o agressor dá uma "gravata" na vítima, além de arrastá-la pelos cabelos para dentro de um carro. Assista no decorrer da matéria.

As imagens mostram, ainda, o homem desferindo chutes e pontapés na mulher, que já está desacordada. A vítima foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para o hospital, onde foi intubada. O caso aconteceu no bairro Milionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Conforme testemunhas, as agressões tiveram início quando o casal estava dentro do veículo. A mulher teria pulado do carro, enquanto o automóvel estava em movimento, para fugir do marido. Foi nesse momento que as filmagens tiveram início. Veja:

Mulher é hospitalizada após ser agredida pelo marido no meio da rua, no Barreiro









Perseguição

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. Com a chegada dos policiais, o homem jogou a mulher no chão e fugiu do local. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, o suspeito teria atropelado um pedestre durante a fuga. A suposta vítima não foi localizada.

Durante a perseguição, o homem chegou a jogar o carro contra os agentes em marcha ré. Os policiais então atiraram contra o pneu do veículo do autor, que bateu contra o meio fio e se rendeu.

Segundo a PM, o homem apresentava fala desconexa e assumiu ter feito uso de drogas. O celular dele foi apreendido e o caso segue em investigação na Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.

Ao BHAZ, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante por feminicídio tentado. “Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça”, disse a corporação, que também pediu a conversão da prisão em preventiva.





Fonte: Portal BHAZ.

