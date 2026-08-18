Mulher é flagrada jogando fezes dentro de igreja católica e fugindo em seguida
Ela foi vista com uma garrafa com conteúdo marrom e despejando o material na entrada do templo, sobre a imagem de uma cruz
tnonline
Uma mulher foi flagrada jogando fezes na entrada da Igreja Matriz de Ibiúna, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (14). Imagens de câmeras de segurança mostram a suspeita chegando ao local com uma bolsa, retirando uma garrafa com conteúdo marrom e despejando o material na entrada do templo, sobre a imagem de uma cruz.
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O vídeo também mostra outra mulher que presenciou a cena, se indignou e correu para pedir ajuda. A autora foi identificada, mas, segundo a responsável pela pastoral, negou ter cometido o ato.
A mulher não era conhecida por frequentar a igreja. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) ainda não se manifestou sobre o caso.
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