Mulher é flagrada furtando e, ao ser abordada pela polícia, tira roupa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na tarde dessa quarta-feira (30), em Quixadá

Uma mulher tomou uma atitude fora do comum ao ser abordada pela polícia na tarde dessa quarta-feira (30), depois de ser flagrada furtando objetos de algumas pessoas em um estabelecimento comercial, em Quixadá, no Ceará. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a suspeita começou a tirar a própria roupa após receber voz de prisão.

continua após publicidade .

Testemunhas fizeram imagens do ocorrido e, conforme os registros, a mulher foi conduzida nua até uma viatura. As imagens também mostram que ela estava com uma bolsa na mão.

Leia também: Facção é invadida por ladrões em Apucarana; 4 mil bonés são levados

continua após publicidade .

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Quixadá, onde foi autuada em flagrante por furto e por posse de drogas.



Ela foi encaminhada, em seguida, à sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Fortaleza, para realizar exames de identificação, já que na delegacia ela informou diversos nomes diferentes.

A polícia não informou se a mulher vai responder por atentado ao pudor, por ficar nua em via pública.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News