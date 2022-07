Mulher é enterrada em túmulo com pênis gigante de 300 quilos

O último desejo de Catarina Orduña Pérez foi um tanto quanto inusitado: uma estátua em formato de pênis em seu túmulo. A mexicana, que morreu em janeiro 2021 aos 99 anos, finalmente vai poder descansar em paz sabendo que a família realizou seu sonho.

No último sábado (23), o ereto monumento foi inaugurado na cidade de Misantla. “Ela me disse que esse era o desejo dela, para que ninguém a esquecesse e para que tudo o que amávamos nela fosse lembrado com mais facilidade”, disse um neto da idosa ao site da Vice.

As informações são do Metrópoles.

