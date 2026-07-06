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VIOLÊNCIA

Mulher é encontrada morta nua e com ferimentos pelo corpo em canteiro de rodovia de SC

Vítima estava sem documentos e foi localizada por uma testemunha na madrugada desta segunda-feira (6)

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 19:22:01 Editado em 06.07.2026, 19:21:56
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Mulher é encontrada morta nua e com ferimentos pelo corpo em canteiro de rodovia de SC
Autor Polícia Militar também esteve no local - Foto: Reprodução Google/Foto Ilustrativa

Uma mulher sem identificação foi encontrada morta, nua e com diversos ferimentos pelo corpo na madrugada desta segunda-feira (6), na rodovia SC-281, em São José, na Grande Florianópolis (SC). A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e registrou o caso inicialmente como feminicídio.

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O corpo foi localizado no canteiro central da rodovia, na altura do bairro Sertão do Maruim, por uma testemunha que passava pelo local e acionou o socorro. O Corpo de Bombeiros Militar chegou a ser despachado para a ocorrência e, mesmo com a vítima já sem sinais vitais, as equipes realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito foi constatado ainda na rodovia.

Após a confirmação da morte, a área foi isolada para o trabalho de perícia da Polícia Científica e para os primeiros levantamentos da Polícia Civil, que assumirá a investigação do caso. Guarnições da Polícia Militar também realizaram buscas e diligências pela região na tentativa de localizar algum suspeito.

O crime na Grande Florianópolis agrava um cenário de alerta em Santa Catarina. Segundo dados da Polícia Civil, somente entre janeiro e 3 de julho deste ano, 29 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado. O número representa um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 21 mortes com essa qualificadora foram registradas, de acordo com o levantamento do Observatório de Violência Contra a Mulher em Santa Catarina.

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As informações são do G1.

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crimes violentos feminicidio investigação policial Santa Catarina segurança pública Violência contra a mulher
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