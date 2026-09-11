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Mulher é encontrada morta e sem roupas à beira-mar em praia de SC

A vítima é uma mulher adulta e não apresentava ferimentos aparentes pelo corpo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é encontrada morta e sem roupas à beira-mar em praia de SC
Autor Foto: CBMSC

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (11) na faixa de areia do canto sul da Praia Brava, em Florianópolis (SC). O corpo estava sem roupas e sem documentos. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

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Segundo a corporação, a vítima foi inicialmente encontrada por populares. Havia risco de o corpo ser levado pelo mar devido à ação das ondas e ao aumento da maré. A equipe foi acionada e retirou o corpo da área de contato com a água, deixando-o em local seguro.

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Agentes do Batalhão de Busca e Salvamento (GBS) e da Polícia Militar (PM) também estiveram no local. A vítima era uma mulher adulta e não apresentava ferimentos aparentes. Não havia indícios de que a morte tivesse ocorrido há muito tempo.

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Os procedimentos periciais, a identificação da vítima e as circunstâncias da morte serão apurados pela Polícia Científica.

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