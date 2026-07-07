Mulher é encontrada morta e nua em rodovia após ser arrastada por veículo em SC
Greiziane da Silva Luz, de 29 anos, estava em um canteiro central da Rodovia SC-281, em São José, na Grande Florianópolis
Uma mulher de 29 anos, identificada como Greiziane da Silva Luz, foi encontrada morta e nua no canteiro central da Rodovia SC-281, em São José, na Grande Florianópolis, após ser arrastada por alguns metros presa à porta de um carro. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (6), no bairro Sertão do Maruim, onde o corpo da vítima foi localizado por uma testemunha que passava pelo local e acionou as autoridades.
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A Polícia Militar registrou a ocorrência como feminicídio e aponta como principal suspeito um homem com quem a vítima teve um relacionamento, embora não haja a confirmação se eles ainda estavam juntos no momento do crime. Conforme informações repassadas pelo 7º Batalhão da corporação, o indivíduo já possui um boletim de ocorrência anterior registrado por violência doméstica.
O veículo utilizado para arrastar Greiziane foi localizado horas após o crime no bairro Flor de Nápoles. O carro foi imediatamente apreendido pelas equipes da Polícia Militar e entregue à Polícia Científica para a realização de perícias detalhadas.
Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios assumiu a investigação do caso. A dinâmica exata de como a vítima ficou presa à porta do veículo e a motivação do assassinato ainda não foram esclarecidas.