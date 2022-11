Mulher é diagnosticada e curada do câncer no mesmo dia; entenda

Da Redação

Uma mulher norte-americana fazia exames de rotina em um hospital do Texas, quando os médicos perceberam um nódulo no pulmão direito dela. April Boudreau, de 61 anos, realizava tomografias anualmente após ter sobrevivido três vezes ao câncer.

Com a imagem revelada no exame, a mulher foi levada imediatamente a outro hospital na cidade onde mora, no estado do Texas. Lá foram realizados mais exames que comprovaram o estágio inicial de um câncer de pulmão.

Os médicos deram uma anestesia geral para realizar uma biópsia e decidiram operá-la no mesmo momento. Para o procedimento, eles usaram um cateter ultrafino guiado por um robô. O instrumento permitiu que os cirurgiões fizessem pequenas incisões e tirassem o tumor de forma minimamente invasiva.



Novos exames

Três dias mais tarde, os exames de April já mostravam que ela havia voltado ao estado normal de saúde. A paciente, inclusive, já andava pela casa e realizava as tarefas do dia a dia normalmente.

“Você fica se beliscando, porque não consegue acreditar que é verdade. Foi muito simples, sem radioterapia nem quimioterapia”, disse a mulher em comunicado emitido pelo hospital Texas Health Fort Worth, onde ocorreu a operação em janeiro deste ano.

Se April não tivesse sido operada logo, aquela teria sido a quarta batalha dela contra o câncer. Ela já havia sobrevivido a tumores no sistema imunológico duas vezes, em 1984 e 1985, e ao câncer de mama, em 2002.

“O tecido do pulmão contendo o câncer foi removido com sucesso e sem necessitar de grandes incisões nem trauma na região torácica”, observou Richard Vigness, cirurgião do hospital.

