Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
AGRESSÃO

Mulher é chicoteada no rosto por suspeita de relação com homem casado

Vítima voltava do trabalho quando foi abordada pelas agressoras; uma delas confessou o crime e indicou onde estava o cabo usado nos ataques

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher é chicoteada no rosto por suspeita de relação com homem casado
Autor A vítima teve ferimentos no rosto - Foto: PCGO

Duas mulheres foram presas em flagrante na última segunda-feira (31) após agredirem e chicotearem uma mulher com o fio de um liquidificador em Cristalina, município goiano no Entorno do Distrito Federal. O ataque, de acordo com as investigações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), foi motivado por suspeitas de um envolvimento amoroso entre a vítima e o marido de uma das agressoras. As duas suspeitas foram localizadas por agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), com o apoio da Guarda Civil Municipal.

-LEIA MAIS: Autor de feminicídio não aceitava fim do relacionamento e mandava mensagens via PIX, diz delegada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime ocorreu no bairro Campos Lindos, nas proximidades de uma creche. A vítima relatou às autoridades que caminhava de volta do trabalho quando foi interceptada pela dupla. As mulheres fizeram questionamentos sobre o marido de uma delas e, logo em seguida, iniciaram uma sessão de agressões. A vítima foi empurrada, atingida com socos e violentamente golpeada com o cabo do eletrodoméstico, recebendo chicotadas que atingiram principalmente o seu rosto e as suas costas. Após o ataque, as agressoras fugiram em um veículo de cor cinza e ainda proferiram ameaças de morte contra a mulher.

Minutos após o ocorrido, a vítima conseguiu procurar a delegacia da cidade. Ela chegou ao local com o rosto ensanguentado e um ferimento profundo abaixo do olho direito provocado pelas chicotadas. A mulher foi encaminhada para atendimento médico, precisou ser submetida a uma sutura (pontos) no rosto e recebeu um atestado de afastamento de suas atividades profissionais por cinco dias devido à gravidade das lesões.

Durante as diligências que resultaram nas prisões, uma das envolvidas confessou espontaneamente a autoria das agressões, justificando que agiu por ciúmes do marido. Ela mesma indicou aos policiais o local onde havia guardado o fio de liquidificador utilizado no ataque, e o objeto foi apreendido como prova do crime. As duas mulheres foram encaminhadas à delegacia e autuadas em flagrante. Elas deverão responder pelos crimes de ameaça e lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO caso de agressão ciúmes Cristalina JUSTIÇA Violência contra a mulher
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV