Mulher é chicoteada no rosto por suspeita de relação com homem casado

Vítima voltava do trabalho quando foi abordada pelas agressoras; uma delas confessou o crime e indicou onde estava o cabo usado nos ataques

Duas mulheres foram presas em flagrante na última segunda-feira (31) após agredirem e chicotearem uma mulher com o fio de um liquidificador em Cristalina, município goiano no Entorno do Distrito Federal. O ataque, de acordo com as investigações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), foi motivado por suspeitas de um envolvimento amoroso entre a vítima e o marido de uma das agressoras. As duas suspeitas foram localizadas por agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), com o apoio da Guarda Civil Municipal.

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O crime ocorreu no bairro Campos Lindos, nas proximidades de uma creche. A vítima relatou às autoridades que caminhava de volta do trabalho quando foi interceptada pela dupla. As mulheres fizeram questionamentos sobre o marido de uma delas e, logo em seguida, iniciaram uma sessão de agressões. A vítima foi empurrada, atingida com socos e violentamente golpeada com o cabo do eletrodoméstico, recebendo chicotadas que atingiram principalmente o seu rosto e as suas costas. Após o ataque, as agressoras fugiram em um veículo de cor cinza e ainda proferiram ameaças de morte contra a mulher.

Minutos após o ocorrido, a vítima conseguiu procurar a delegacia da cidade. Ela chegou ao local com o rosto ensanguentado e um ferimento profundo abaixo do olho direito provocado pelas chicotadas. A mulher foi encaminhada para atendimento médico, precisou ser submetida a uma sutura (pontos) no rosto e recebeu um atestado de afastamento de suas atividades profissionais por cinco dias devido à gravidade das lesões.

Durante as diligências que resultaram nas prisões, uma das envolvidas confessou espontaneamente a autoria das agressões, justificando que agiu por ciúmes do marido. Ela mesma indicou aos policiais o local onde havia guardado o fio de liquidificador utilizado no ataque, e o objeto foi apreendido como prova do crime. As duas mulheres foram encaminhadas à delegacia e autuadas em flagrante. Elas deverão responder pelos crimes de ameaça e lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.