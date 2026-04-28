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Mulher é baleada durante discussão com vizinho no litoral de SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 10:07:00 Editado em 28.04.2026, 10:17:51
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Uma mulher de 42 anos foi baleada pelo vizinho após uma discussão registrada no início da tarde desta segunda-feira, 27, na Avenida Vereador Lydio Martins Corrêa, no município de Guarujá, litoral paulista. A defesa do homem não foi localizada.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. "No local foi apurado que a vítima se envolveu em uma discussão com o vizinho, um homem de 65 anos, que atirou contra a mulher e fugiu do local na sequência", disse a pasta.

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A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 1° DP de Guarujá. "Diligências são realizadas visando a localização do autor", acrescenta a SSP.

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BALEADA Guarujá mulher SP
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