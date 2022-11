Mulher é atingida por raio no momento em que andava de moto e morre

Da Redação

O acidente foi registrado na tarde da última terça-feira (8), na GO-164

Um acidente fatal foi registrado na tarde da última terça-feira (8), na rodovia GO-164, em São Miguel do Araguaia, em Goiás. Uma mulher, identificada como Márcia Pires Santana Alves, de 46 anos, morreu depois de ser atingida por um raio enquanto estava na garupa de uma moto. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a mulher e o cunhado, que sofreu ferimentos leves, receberam a descarga.

No momento em que transitavam pela rodovia, eles transportavam panelas. Os militares contaram que eles estavam saindo de São Miguel do Araguaia a caminho da cidade de Araguaçu, no Tocantins, onde moravam.

“Ela teve queimaduras na região dos seios e também na cabeça. Já o piloto teve ferimentos apenas no rosto e ficou confuso. Os dois desmaiaram na rodovia", disse um dos militares.

Ainda de acordo com os bombeiros, pessoas que passavam pela rodovia acionaram a equipe, que foi imediatamente ao local. Os dois foram levados para o hospital municipal de São Miguel, mas Márcia não resistiu aos ferimentos. Já o piloto foi atendido e liberado horas depois.

Com informações do G1.

