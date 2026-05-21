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Mulher é agredida com golpes de chicote em frente a bar na Grande BH

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 17:26:00 Editado em 21.05.2026, 17:37:06
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*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher de 30 anos foi agredida por um homem com golpes de chicote em plena luz do dia em frente a um bar no bairro Palmital, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, na última segunda-feira, 18. O homem, de 34 anos, fugiu após as agressões. Ele foi identificado, está sendo procurado, mas não teve o nome divulgado.

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A agressão foi registrada por uma testemunha e o vídeo está sendo compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram o homem indo para cima mulher, que está sentada na calçada. Ele desfere as chicotadas enquanto grita com ela. Ao menos dez pessoas, inclusive uma criança, acompanham a agressão. Ninguém interveio na situação.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou uma investigação sobre o caso. "As diligências prosseguem com a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município para a elucidação dos fatos e a PCMG orienta que a vítima compareça à unidade policial para as medidas legais cabíveis", disse, em nota.

Nas redes sociais, o deputado estadual de Minas Gerais Delegado Christiano Xavier, que é ex-prefeito de Santa Luzia, publicou o vídeo das agressões e afirmou que a mulher também foi agredida por outro homem dentro do bar logo depois para que não denunciasse as agressões. Ele também disse que ela estava com a filha de pouco mais de 1 ano. A polícia, no entanto, não deu detalhes sobre o caso.

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MULHER/AGRESSÃO/CHICOTADAS/GRANDE BH
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