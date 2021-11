Da Redação

Mulher dorme em sofá e acorda com cobra sobre o corpo em SC

Uma mulher, de 30 anos, que dormia no sofá da casa dela, acordou após perceber que uma cobra estava subindo pelo seu pé em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, durante a madrugada de segunda-feira (22).

Segundo os bombeiros, a moradora levou um susto ao ver a serpente de cerca de 20 centímetros. Quando os agentes chegaram ao local, a falsa-coral estava dentro do sofá retrátil da casa. A cobra não é peçonhenta e nem picou a moradora durante a ocorrência.

Após ser resgatada, a serpente foi encaminhada para a Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente (Fujama). Ela foi avaliada por biólogos e devolvida à natureza.

De acordo com os bombeiros, a mesma moradora do bairro Estrada Nova havia acionado os agentes a cerca há cerca de um mês informando ter visto uma cobra enquanto tomava banho.

A mulher estava acompanhada do companheiro na sala de casa, mas, apesar do susto, segundo os Bombeiros, a falsa-coral é inofensiva.