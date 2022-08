Mulher diz ter sido lançada candidata pelo PL sem consentimento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Candidata diz que não soube que do registro de sua candidatura

Uma mulher afirmou para a Justiça Eleitoral ter sido registrada como candidata pelo Partido Liberal (PL) no Ceará sem o consentimento e sem que ela soubesse. Com informações do g1.

continua após publicidade .

Andréia Moura foi registrada como uma das 15 candidatas a deputado estadual pela legenda no estado – ao todo, o PL possui 46 candidatos à Assembleia Legislativa.

No registro, Andréia consta como estudante, com ensino médio completo e de raça parda.

continua após publicidade .

A legislação eleitoral determina que os partidos tenham pelo menos 30% de suas candidaturas e do fundo eleitoral para mulheres. A lei também obriga aos partidos destinarem parcela do fundo eleitoral proporcional ao total de candidaturas negras que a legenda apresentar para a eleição.

"Declaro, para os devidos fins, que não participei da convenção partidária do Partido Liberal, bem como não autorizei a agremiação, ao qual sou filiada e não exerço cargo diretivo, a solicitar o registro da minha candidatura ao cargo de deputado estadual perante esta justiça eleitoral para as eleições 2022", diz um trecho do documento enviado ao TSE, assinado por Andreia Moura.

"Não tenho interesse em participar do referido pleito para qualquer cargo eletivo", acrescenta a estudante no documento.

continua após publicidade .

Na quarta-feira (17), o juiz Francisco Erico Carvalho Silveira, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), intimou o comando do PL no Ceará a esclarecer sobre a denúncia.

Em nota, a direção do PL no Ceará disse que a "senhora Andrea Moura está filiada ao PL, com o consentimento próprio, estava em andamento de pré-candidatura mas, por motivos pessoais, desistiu da candidatura após a realização da Convenção Partidária, no último dia 5 de agosto de 2022".

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News