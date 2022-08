Mulher diz ser viajante do tempo e alerta para pior furacão visto

Da Redação

Em postagem no Facebook, uma cidadã identificada como Kim Windell Nocos afirmou ser uma "viajante do tempo do ano 2090". E não só isso. Ela também garantiu que no dia 14 de agosto de 2022, data conhecida como próximo domingo, a Carolina do Sul (EUA) será atingida pelo "pior furacão da história".

De acordo com o tabloide Daily Star, a mensagem assustadora foi postada originalmente em abril deste ano. No entanto, ganhou maior repercussão ao ser compartilhada no grupo "Time Travel" (Viagem no Tempo, em português).

No texto, a suposta viajante do tempo explica que ao todo, a tempestade devastadora produzirá "ventos com velocidade de 250 mph" — o equivalente a 402 km/h. O evento resultará em bilhões em danos e a morte de muitas pessoas, finaliza.

Tanto a postagem que ilustra a matéria quanto o perfil de Kim Windell Nocos não estão mais disponíveis no Facebook.

Muitos leitores não deram crédito ao possível desastre. Aparentemente, porque os dados meteorológicos sobre a região não revelam nenhum indício de cataclisma iminente.

Segundo o Weather Channel, Charleston, uma das principais cidades portuárias da Carolina do Sul, deve desfrutar de um domingo com sol parcialmente encoberto, máxima de 30 °C e mínima de 22 °C.

Com informações do Portal R7.

