Mulher diz que chulé do marido foi capaz de matar um sapo: “Imundo”

Sapo morreu dentro do sapado de Ben

Uma moradora de Cheddar, no condado de Somerset, Inglaterra, usou as redes sociais para expor o próprio marido. De acordo com Gemma Tyson, Ben havia deixado um par de tênis na área externa da casa, no último sábado (9), e quando ela foi recolhê-lo, deparou-se com um sapo morto em um deles. Com informações do Metrópoles.

Gemma compartilhou uma imagem pelo Facebook, exibindo o anfíbio morto dentro do tênis Nike Air Max. Ela logo concluiu que o bicho havia “sufocado” com o cheiro do chulé do marido.

Com mais de 3 mil likes na publicação, a britânica afirmou que o sapo parece ter sido “gaseado”. “Quando o vi assim, cheguei à conclusão de que deve ter morrido por causa do cheiro, porque os gatos não o colocariam nos sapatos depois de morto”, disse.

Conforme a mulher, os pés de Ben costumam “ficar um pouco inchados, principalmente se ele usa muito as meias”. Ela ainda disse que o homem usa apenas o tênis Nike, nenhum outro. Desde o Natal, aliás.

“Ele não se importa com o cheiro deles [tênis] e nem checou para ver se eles cheiravam. Ele está sempre imundo. Até mesmo nosso faxineiro não gosta dele porque ele traz sujeira de pneus de carro. Ele é um cara bagunçado típico”, concluiu Gemma.

