Mulher discute com padre após ele citar Marielle em missa; vídeo

O caso aconteceu na manhã deste domingo (16) na igreja católica São João Batista, no município de Jacareí, São Paulo

Uma mulher interrompeu e gritou com um padre durante uma missa dominical, após o religioso falar sobre intolerância na homília. Ao tratar sobre o assunto, ele citou os nomes da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, e do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, mortos no Amazonas. Parte da confusão foi filmada por fiéis, assista no final da matéria.

"O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus", gritou a mulher, citando ainda Fake news que surgiram após a morte de Marielle.

Exaltada, a mulher falava:

O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com o tráfico de drogas, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Uma esquerdista do PSOL, uma homossexual, que quer a ideologia de gênero dentro da escola das crianças - , - ,

Logo a seguir, uma outra fiel passa a apoiar a atitude da primeira e começa a desafiar o padre. "Isso mesmo. Defende o aborto também, padre? Defende o aborto?". A missa teve que ser interrompida, mas a mulher continuou a gritar com o padre no corredor da igreja, enquanto pessoas que estavam ao seu lado tentavam acalmá-la e contê-la.

Gravação e repercussão

O vídeo do momento circula nas redes sociais e vem gerando insatisfação nos internautas. A fiel responsável pela gravação desaprova a atitude da mulher. "É uma falta de respeito com a igreja. Padre fazendo homilia e eles não souberam respeitar o horário mais sagrado da igreja, que é o horário da santa missa".

A equipe de reportagem do UOL procurou os paroquianos da igreja São João Batista, eles afirmaram que não havia nada de errado com a homilia do padre Ewerton, o titular da igreja. "Ele estava falando sobre tolerância quando citou os nomes de pessoas assassinadas pela intolerância", lembra uma aposentada, frequentadora da igreja, que pediu para não ser identificada.

Assim que ele falou o nome da Marielle, essa senhora se levantou do banco em que estava sentada e começou a gritar. Ela nem estava prestando atenção na homilia, acho nem sabe o que é uma homilia. Aliás, depois falando com amigas que estavam na missa, nós concluímos que não lembramos dessa mulher na igreja continua após publicidade . - ,

Outra fiel que foi ouvida afirmou que o padre é "reservado, discreto. Nem rede social tem." Para ela, "pessoas que agem dessa maneira não são cristãs, não tem ideia do que sejam os ensinamentos de Jesus. O padre falando de intolerância e a mulher berrando, como exemplo da intolerância que ele criticava durante a homilia."

Apesar do transtorno e da confusão, o caso não foi levado ao conhecimento da polícia.

Assista o vídeo de parte da confusão:

Isso aqui é grave demais. As pessoas perderam o respeito até pela autoridade da sua própria religião por causa de fanatismo político.pic.twitter.com/YPuFJBRPY4 — Irlan Simões 🏴 (@IrlanSimoes) October 18, 2022





Fonte: Informações do UOL.

