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Mulher desconfia de traição do marido e joga balde de fezes na vizinha

Suspeita foi detida na última segunda-feira (07) pelos crimes de arrombamento de residência e agressão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher desconfia de traição do marido e joga balde de fezes na vizinha
Autor Foto: Pexels

Uma mulher de 50 anos foi presa em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, após ser acusada de invadir a casa da vizinha e jogar um balde cheio de fezes humanas contra ela. A suspeita foi detida na última segunda-feira (07) pelos crimes de arrombamento de residência e agressão.

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O caso aconteceu na comunidade Royal Country Mobile Homes, onde a suspeita e a vítima moram em partes separadas de um mesmo trailer. Segundo os registros da prisão de Miami-Dade, o episódio teria sido motivado por ciúmes. A suspeita acusava a vizinha de manter um caso extraconjugal com o marido dela.

Durante a noite, a suspeita foi até a porta da vizinha e começou a bater. Quando a moradora abriu a entrada, as duas iniciaram uma discussão, durante a qual a suspeita fez acusações de infidelidade.

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De acordo com o relatório policial divulgado pela NBC, a suspeita teria forçado a entrada na residência e, em seguida, despejado os excrementos sobre a vítima. Depois do ataque, desconfiada de traição, ela deixou o local.

O documento oficial afirma que a própria suspeita declarou que havia defecado em um balde para jogar as fezes no rosto da vizinha. Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, a suspeita apresentou outra versão.

A mulher disse que apenas tentava se desfazer do balde de “cocô” porque o vaso sanitário de sua casa estava quebrado. A mulher negou ter invadido a residência e também negou ter jogado o conteúdo sobre a vizinha.

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A suspeita afirmou ainda que houve somente uma briga por causa do mau cheiro. Segundo ela, a vizinha teria atingido sua cabeça com um taco de beisebol.

A Justiça determinou que a suspeita permaneça presa sem direito a fiança. Também foi proibida de se aproximar da vítima e recebeu um defensor público para atuar em sua defesa.

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