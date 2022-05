Mulher descobre traição e cola cartaz no carro do parceiro

Da Redação

Um cartaz escrito à mão e colado na lateral de um carro chamou a atenção de quem passou pela avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, no domingo (15). Nele, uma mulher, identificada pelo apelido de Naná, demonstrava estar cansada da traição do companheiro. A reportagem é do G1.

Ela fez alguns desabafos sobre a amante do companheiro: "Crie vergonha na cara e venha morar com a moça, respeite ela". A mensagem viralizou nas redes sociais.

Benedita Carvalho Lopes, a Naná, afirmou que vivia há 13 anos com Alessandro, e que ele sumia toda semana para dormir com a amante. Em entrevista ao g1 ela contou sobre a decisão de deixar o bilhete.

"Ele saía todo final de semana e voltava só na segunda-feira. A gente trabalhava juntos aqui no restaurante. Eu fiz isso e pensei que só ele fosse ver. Nunca pensei que fosse ter essa repercussão."

O bilhete chamou a atenção de quem passava pelo local pela forma como foi exposto, colado no carro de Alessandro. Naná pediu respeito à amante, sugerindo que o homem fosse morar com "a outra".

No cartaz, ela também disse para Alessandro voltar para a casa nesta segunda (16) para buscar as roupas: "Eu não te quero mais", escreveu.

"A gente se dava super bem, principalmente no trabalho. Aí aconteceu isso, né? Agora é cada um seguir o seu caminho e vida que segue para todos. Tanto para ele, quanto pra mim", afirmou.

Diante da grande repercussão do caso, Naná se manifestou em suas redes sociais.

"Desculpa a repercussão dos fatos, não faz parte da minha conduta. Mas eu já estava no meu limite de estresse. Quem convive, sabe e ponto!", declarou.

Benedita é pequena empreendedora e trabalha com a venda de alimentos.