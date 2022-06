Mulher descobre traição do namorado ao flagrar mensagens no smartwatch

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima compartilhou o caso em uma rede social

Uma jovem descobriu que estava sendo traída pelo namorado após flagrar mensagens entre o companheiro e outras pessoa através do smartwatch dele. A mulher compartilhou o caso nas redes sociais.

continua após publicidade .

Ela divulgou um vídeo no início deste mês mostrando as conversas do rapaz, registradas no relógio inteligente, com outras mulheres. Ela descobriu que as mulheres com quem o companheiro conversava eram garotas de programa.

Em uma das mensagens, o namorado pergunta para uma amante quando ela estava disponível para um encontro e qual o valor do pagamento.



continua após publicidade .

Em outra, fala carinhosamente com uma susposta amante. "Aí está minha garota, você é tão linda. Eu estou indo para a cama, boa noite", mostra uma das mensagens exibidas pela mulher.

O drama ganhou mensagens solidárias na rede social. "Essa era eu há 12 anos, infelizmente. E Deus me abençoou com alguém melhor depois, rezando pela sua cara, mulher! É muito triste ver isso acontecer", escreveu uma seguidora nos comentários do post.

"Isso é mais comum do que vocês pensam. Eu era alheia a essas situações também, até não ser mais. Se os amigos deles fazem isso, ele também faz isso", aconselhou outra.

continua após publicidade .

"Se sinta abençoada de ter pegado isso agora e não mais tarde, você poderia ter desperdiçado ainda mais tempo com ele", completou uma terceira, por mais que outros comentários ainda tenham tentado defender o namorado, afirmando que as mensagens não eram o suficiente para comprovar uma infidelidade.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News