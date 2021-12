Da Redação

Mulher descobre traição do marido pela câmera do interfone

Uma mulher descobriu que seu marido estava mentindo e a traindo por meio de uma câmera que fica no interfone de sua residência. O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos. A vítima da traição, Kay, relatou sobre o caso em seu TikTok.

De acordo com Kay, ela havia planejado uma viagem com seu companheiro, que atualmente é seu ex-marido. Ainda conforme ela, o homem disse à época que estava doente e que não poderia acompanhá-la. Mas isso foi pretexto para poder ficar com a amante.

Em uma das publicações, a mulher mostrou um registro feito pela câmera de segurança do interfone que mostra o seu ex-marido com sua amiga. O vídeo mostra o homem saindo pela porta da casa e, segundos depois, a mulher também deixa o local.



As imagens mostram os dois se beijando enquanto o homem apalpava as partes íntimas dela. Kay, que é influencer digital, ironizou na legenda do vídeo: “Quando o seu marido está muito doente para ir na viagem em família que você planejou.”

O flagra da traição viralizou na internet. “Divórcio, mas faça isso apimentado com evidências”, comentou uma pessoa no vídeo. “Como ele não sabe da campainha?”, perguntou uma internauta, e Kay respondeu: “Ele achou que tinha desconectado.”



Com informações; ND Mais.