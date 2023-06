Mulher descobre síndrome rara após marca de nascença crescer demais

A americana Jordan Lopez, do Colorado, EUA, passou anos escondendo seu rosto por conta de uma síndrome rara que fez sua marca de nascença crescer de uma maneira incomum.

A jovem, que atualmente compartilha sua experiência nas redes sociais, conta que na adolescência ela usava o cabelo para cobrir sua marca de nascença na tentativa de se sentir 'normal'. Entretanto, a marca que já incomodava a jovem ficou ainda pior quando ela engravidou do primeiro filho.

"Depois que eu dei à luz, notei minha marca de nascença inchando, rachando e vazando fluidos. Eu não conseguia mais deitar daquele lado devido a uma secreção que cheirava mal", relata.

Jordan não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo, até que um dia ela arrancou acidentalmente um pedaço do tumor e correu para o pronto-socorro. "Os médicos não tinham ideia do que estavam olhando - eles estavam com medo de tocar, testar, fazer qualquer coisa", disse ela.

O tumor continuou a crescer até que Jordan finalmente conseguiu seu diagnóstico: síndrome do nevo sebáceo linear (LNSS).

"Eu imediatamente comecei a pesquisar o termo porque era a resposta que eu vinha procurando há anos. Mas fiz o que todas as pessoas fazem e pesquisei no Google e encontrei tantas coisas assustadoras que parei de ler", relata.

Após seu diagnóstico oficial, Jordan, agora com 24 anos, finalmente conseguiu remover o tumor de seu rosto, o que mudou sua vida completamente. Ela agora compartilha sua história online para espalhar uma mensagem de auto aceitação, amor e esperança para qualquer pessoa no mundo que sofre com algum tipo de doença ou deficiência física.

"Eu sabia que minha missão era ajudar outras pessoas com doenças raras, diferenças faciais ou diferenças corporais, em geral, e ajudá-las a ter confiança para se aceitarem", disse ela ao The Mirror.

Com informações do The Mirror.

