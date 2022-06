Mulher descobre que namorado 'desaparecido' é casado e tem três filhos

Da Redação

Depois do sumiço do namorado, Rachel Waters decidiu usar as redes sociais para expor aos internautas o desaparecimento do amado. A norte-americana, que reside na China, disse que Paul MacGee, de 40 anos, tinha ido à Inglaterra e deveria ter voltado para Shenzhen, cidade chinesa onde o então casal vivia. As informações são do Isto É.

“Não tive notícias dele recentemente e estou preocupado que algo possa ter acontecido. Se alguém souber de alguma coisa, por favor, entre em contato comigo”, escreveu a americana, nascida na Carolina do Sul, no Facebook.

Entretanto, o que Rachel acabou descobrindo foi que o namorado morava em Norwich, na Inglaterra, e que tinha esposa e três filhos.

“Não é nada engraçado. Ele tem esposa e filhos. E eu sinto muito por ela”, escreveu um amigo de Paul.

De acordo com o jornal The Sun, o inglês e sua esposa não se viam há dois anos. Paul estava na China trabalhando e a pandemia de Covid-19 acabou estendendo sua estadia no país asiático. Com isso, ele acabou iniciando um relacionamento com Waters, mas sem revelar seu passado.

Com a repercussão do caso, Rachel apagou a publicação no Facebook. A norte-americana foi procurada pela imprensa para falar sobre o caso, mas preferiu não se manifestar.

Com informações do Isto É.