Mulher descobre que era filmada nua pelo patrão no banheiro do trabalho

A vítima descobriu as gravações ao usar o celular do ex-patrão para pedir uma marmita

Uma mulher de 26 anos descobriu que era filmada nua no banheiro do trabalho em Santa Juliana (MG). O patrão, de 53 anos, confessou à Polícia Militar (PM) que escondia um celular no banheiro para gravar as imagens. O caso, que ocorreu no dia 29 de julho e segue sob sigilo, foi divulgado nesta terça-feira (01).

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A vítima descobriu as gravações ao usar o celular do ex-patrão para pedir uma marmita. Sem querer, acessou a aba de vídeos e encontrou as imagens. Ela tirou fotos como prova e deixou o local chorando.

Amigos a orientaram a denunciar, mas ela decidiu confrontar o patrão antes. O confronto resultou em uma briga, com atendimento médico para a vítima. O caso foi registrado na PM como importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual.

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O patrão foi detido e encaminhado à delegacia. Ele confessou o crime, mas negou ter compartilhado os vídeos ou cometido outros atos contra a funcionária. A PM apreendeu seis celulares para a investigação.

O caso tramita em sigilo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).