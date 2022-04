Da Redação

Mulher descobre câncer avançado; médico diz que é gordura

Um mulher, de 46 anos, descobriu um câncer em estágio avançado meses após procurar ajuda. O médico que a atendeu disse que era gordura e que ela precisava emagrecer. O caso ocorreu em Cuiabá, Mato Grosso.

continua após publicidade .

De acordo com a paciente, ela foi a um posto de saúde depois de sentir uma forte dor no seio direito. A primeira consulta médica foi realizada em 2019. Três meses depois, ela recebeu o diagnóstico de câncer e até hoje faz tratamento. Ela já retirou as duas mamas.

Segundo Edileny Mayre de Oliveira, na unidade de saúde, o profissional de saúde alegou que era apenas gordura e que a mulher não tinha com o que se preocupar.

continua após publicidade .

O médico pediu que fosse feita uma ultrassonografia e uma mamografia e perguntou porque ela estava fazendo esse exame. A paciente explicou a ele que sentia muitas dores. Após o exame, conforme Edileny, o profissional disse que, de fato, era gordura e que ela não precisava se preocupar, porque o nódulo iria sumir.



Edileny pegou o resultado e levou a outro médico, que também disse que era gordura e que não era nada. Contudo, ela pediu que fosse marcada uma cirurgia mesmo que fosse em um hospital particular porque ela não queria ficar com aquele nódulo e o médico falou que não recomendava porque iria ficar com uma cicatriz muito grande passou um remédio para ela tomar.



"Fui para casa e com o passar dos tempos os meus seios cresceram muito e começaram a doer e até perdi o movimento do braço direito", relata.

continua após publicidade .

Ela foi ao posto de saúde novamente três meses depois e o médico a encaminhou para o Hospital do Câncer, quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama, em estágio avançado.

"Comecei a fazer a radioterapia e tive que parar de novo para retirar o útero, as trompas e o ovário. E quando saí do hospital, tive que voltar no outro dia para fazer a última radioterapia. Fiz a cirurgia e comecei a fazer a quimioterapia. Na sétima sessão apareceu outro nódulo no seio esquerdo. E então parei com a quimioterapia", disse.

Ela fez um vídeo pedindo ajuda financeira para fazer a segunda biópsia. O resultado da biópsia apontou que o câncer já espalhou por outros órgãos.



continua após publicidade .

Também afirma que vai buscar indenização devido ao diagnóstico errado, mas que ainda não protocolou a denúncia.

Fonte: g1.