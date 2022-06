Mulher descobre câncer ao investigar espinha que não sumia

Da Redação

Uma mulher estava incomodada com uma espinha nariz que nunca desaparecia. A fim de acabar com o problema, Melissa Fife, de 40 anos, foi a um cirurgião plástico e acabou descobrindo que se tratava de algo mais grave. Ela foi encaminhada para um dermatologista, que a diagnosticou com câncer de pele.

De acordo com a especialista em marketing, os médicos acreditavam que uma cirurgia superficial seria o suficiente para dar fim ao tumor, porém, durante o procedimento, notaram que o câncer era mais profundo do que o esperado.

Melissa foi submetida a uma cirurgia que durou cerca de 10h. Além disso, o procedimento resultou em um buraco em seu nariz, que precisou ser coberto com um enxerto de pele retirado de sua clavícula.

Ela concedeu uma entrevista ao jornal The Sun e falou a respeito do caso. “Eu não queria ver a ferida, achava que seria muito traumático e chorei muitas vezes pensando nisso. Meus familiares me ajudaram muito trocando os curativos sem que eu precisasse olhar”, conta.

Durante a recuperação, a narina dela cedeu, e Melissa precisou passar por mais uma cirurgia. “Parecia que era uma peça de pele seca de zumbi costurada no meu rosto”, afirma.

Desde então, a americana tomou coragem para aceitar a cicatriz no rosto e decidiu compartilhar a experiência nas redes sociais. O objetivo dela é mostrar que a cura leva tempo, mas a vida continua e a mudança é inevitável. “Sou mais feliz, ousada e não tenho vergonha de como pareço. O mais importante é que sou grata todos os dias pela chance de me recuperar”, explica.