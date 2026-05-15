Mulher desaparecida há 5 dias é achada morta seminua em parque de SP

Uma mulher que estava desaparecida desde o último dia 9 foi encontrada morta nesta quinta-feira, 14, nas imediações do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. A vítima estava seminua e com sinais de violência. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Exames vão indicar se a mulher sofreu violência sexual.

Identificada como Fernanda Lúcia Costa da Silva Moreira, de 46 anos, a mulher usava vestido vermelho e, segundo o registro da ocorrência, foi achada caída de bruços em uma área de mata perto do parque, no Jardim Santo Henrique. Ela estava sem as roupas íntimas, com as nádegas expostas e apresentava vermelhidão na região, o que levou a polícia a levantar a hipótese de ter sido vítima de agressão sexual.

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Segundo informações prestadas à polícia por familiares, Fernanda morava no Jardim São Carlos, na mesma região, e tinha três filhos. Ela foi vista pela última vez na madrugada do dia 9, quando saiu de casa usando um vestido vermelho e tênis branco. Como não retornou, a família registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.

No dia 12, o filho Tailam Silva usou sua conta no Facebook para pedir ajuda.

"Minha mãe, Fernanda Lúcia Costa da Silva Moreira, saiu de casa (Rua Fonte da Saudade, Jardim São Carlos) no dia 09/05 por volta das 01:40 e não retornou mais. Ela não costuma se ausentar sem dar notícias e estamos todos muito preocupados. Se você a viu em algum transporte público, praça ou estabelecimento comercial, ou se tiver acesso a câmeras de segurança na região de onde sumiu, por favor, nos avise imediatamente", postou, com uma foto de Fernanda.

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O corpo foi encontrado por trabalhadores que faziam a poda do mato na região, na altura da Via Parque. Eles acionaram a Polícia Militar. O cadáver estava a 8 km da casa da vítima. Os policiais foram levados até o local onde a vítima estava por vigilantes do parque.

O corpo foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML). O laudo deve apontar a causa da morte. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial (DP) de Ponte Rasa. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), como o corpo apresentava sinais de violência e a autoria do crime é desconhecida, o caso será investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O DHPP conseguiu identificar a vítima. Nenhum suspeito foi preso.

Maníaco do Parque

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As circunstâncias da morte de Fernanda remetem a um dos casos policiais mais emblemáticos envolvendo parques em São Paulo. Em 1998, foi preso Francisco de Assis Pereira, acusado de matar 7 mulheres e tentar matar outras 9 no Parque do Estado, na zona norte da capital.

Ele ficou conhecido como "Maníaco do Parque" e acabou condenado a mais de 260 anos de prisão. Como a legislação brasileira da época não permitia que uma pessoa passasse mais do que 30 anos na cadeia, é esperado que ele seja solto em 2028. A história do "Maníaco do Parque" virou um filme ficcional e uma série documental produzidos pelo Prime Video e lançados em 2024.