Mulher denuncia abuso sexual após cirurgia em hospital particular de BH

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um possível caso de abuso sexual que teria acontecido na noite da última segunda-feira, 8, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, enquanto uma paciente se recuperava do pós-operatório. Em nota, a instituição afirmou que está tomando "todas as providências competentes".

Segundo informações do G1, a vítima é uma mulher de 38 anos e percebeu sinais de abuso ainda no quarto, horas após a cirurgia, quando recebeu uma anestesia geral. No quarto, ela sentiu vontade de urinar e recebeu uma "comadre" para facilitar o processo. Nesse momento, o marido teria percebido vestígios de um material que acreditou ser esperma, encontrado também nos shorts da esposa, que estavam com um furo.

Procurada, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e realizou a coleta do material encontrado na urina e nos shorts da vítima. A investigação agora segue sob o comando da Delegacia Especializada de Investigação a Crimes Sexuais de Belo Horizonte.

Em nota, o Mater Dei afirmou ter enviado três representantes à unidade do bairro Barro Preto, na capital mineira, "imediatamente ao tomarem conhecimento da denúncia". "Estamos acompanhando e prestando todo o auxílio necessário à paciente e sua família e aguardando os resultados da perícia", disse a instituição, reforçando que preza pela "transparência e ética".

No mês passado, o anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso no Rio de Janeiro pelo crime de estupro de vulnerável ao estuprar uma mulher em trabalho de parto. A Polícia Civil investiga ainda outras 30 cirurgias das quais ele teria participado desde abril, quando concluiu a especialização.