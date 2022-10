Mulher deixa de cortar unhas e agora não consegue se vestir sozinha

Da Redação

A mulher parou de cortar as unhas após suas filha morrer em 1997

Por conta de um trauma, ocorrido em 1997, Diana Armstrong, de Minnesota, nos Estados Unidos, deixou de cortar as unhas. A mulher entrou para o livro dos recordes (Guinness Book) por ter as unhas mais longas do mundo em um par de mãos, e das unhas mais longas em um par de mãos de todos os tempos (feminino).

Ela parou de cortar as unhas há 25 anos, depois de sua filha, Latisha, morrer aos 16 anos por conta de uma crise de asma durante o sono.

As unhas de Diana ultrapassam 1 metro e, se fossem colocadas em uma linha reta, todas as unhas juntas mediriam 13,06 metros, superior ao comprimento de um ônibus escolar. Devido ao tamanho em que se encontram, a mulher agora sofre algumas dificuldades em realizar atividades do cotidiano que são consideradas simples, como, por exemplo, se vestir. Ela também não consegue mais dirigir.

As unhas de Diana são pintadas por parentes dela, pois nenhuma manicure aceita fazê-las.

A filha de Diana costumava fazer as unhas da mãe e, pouco antes da tragédia que tirou sua vida, havia dedicado algum tempo para pintá-las. "Ela era a única que fazia minhas unhas e tinha feito na noite anterior. Ficamos acordadas a noite toda, então simplesmente não consegui cortar minhas unhas depois disso".



Ninguém, nem mesmo a família de Diana, sabia da razão pela qual ela não cortava suas unhas. Quando questionada pelos filhos, ela respondia "cuidem das suas vidas". Contudo, ao revelar a razão, foi acolhida com carinho e compreensão.

